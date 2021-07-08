ВМС США направили в Чорне море десантний корабель

Про це повідомляє ВМС США у Тwitter.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у повідомленні.

USNS Yuma може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Це експедиційний швидкохідний корабль класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра.