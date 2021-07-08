ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
В Чорне море направили транспортно-десантний корабель США USNS Yuma
Про це повідомляє ВМС США у Тwitter.
"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у повідомленні.
USNS Yuma може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Це експедиційний швидкохідний корабль класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра.
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