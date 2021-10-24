Внаслідок ДТП на Херсонщині загинуло 2 дітей
Сьогодні, 24 жовтня 2021 року, близько 01 год. 00 хв. на автодорозі між селами Давидів Брід та Мала Олександрівка Бериславського району Херсонської області сталося зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з деревом
Про це інформує Еспресо.TV.
"Загинуло 4 особи (з них 2 дитини 2006 р.н.) та постраждало 2 дитини (2004 р.н.)", - йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Постраждалих неповнолітніх яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано.
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