Про це повідомляє телеканал TVB.

У Гонконгу сталася ДТП за участю чотирьох автобусів та вантажівки, постраждали 87 людей.

Аварія сталася у п'ятницю 24 березня на одній із ділянок траси Цзюньао. Зазначається, що майже половина постраждалих - учні початкових класів. Щонайменше 15 людей зазнали серйозних травм.

У районі ДТП обмежили рух автотранспорту та перекрили тунель.

За даними поліції, попереднє розслідування показало, що п’ять транспортних засобів, що зіткнулися, не перевищували швидкість і всі водії успішно пройшли тест на вміст алкоголю в організмі.