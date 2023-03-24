Внаслідок ДТП у Гонконгу постраждали близько 90 людей
У Гонконгу сталося ДТП за участі вантажівки та чотирьох автобусів, травмовано 87 людей
Про це повідомляє телеканал TVB.
У Гонконгу сталася ДТП за участю чотирьох автобусів та вантажівки, постраждали 87 людей.
Аварія сталася у п'ятницю 24 березня на одній із ділянок траси Цзюньао. Зазначається, що майже половина постраждалих - учні початкових класів. Щонайменше 15 людей зазнали серйозних травм.
У районі ДТП обмежили рух автотранспорту та перекрили тунель.
За даними поліції, попереднє розслідування показало, що п’ять транспортних засобів, що зіткнулися, не перевищували швидкість і всі водії успішно пройшли тест на вміст алкоголю в організмі.
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