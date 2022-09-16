Внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло вже 384 дитини
Від 24 лютого через повномасштабну війну Росії проти України постраждали щонайменше 1137 дітей
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинуло, понад 753 дитини отримали поранення.
Ці дані не є остаточними, оскільки робота з їх встановлення на місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 213, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, унаслідок обстрілу селища Осиновово Харківської області 15 вересня двоє хлопчиків 12 та 13 років отримали поранення. 14 вересня через обстріли Куп'янська Харківської області поранення отримала 15-річна дівчинка.
Також в Офісі генпрокурора нагадали про платформу "Діти війни", яка допомагає розшукати інформацію про дітей, постраждалих від війни Росії проти України.
- 1 серпня в Україні запрацював портал "Діти війни", який допомагає в пошуку дітей, які постраждали від збройної агресії Росії.
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