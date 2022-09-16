Внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло вже 384 дитини

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинуло, понад 753 дитини отримали поранення.

Ці дані не є остаточними, оскільки робота з їх встановлення на місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 213, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, унаслідок обстрілу селища Осиновово Харківської області 15 вересня двоє хлопчиків 12 та 13 років отримали поранення. 14 вересня через обстріли Куп'янська Харківської області поранення отримала 15-річна дівчинка.

Також в Офісі генпрокурора нагадали про платформу "Діти війни", яка допомагає розшукати інформацію про дітей, постраждалих від війни Росії проти України.

1 серпня в Україні запрацював портал "Діти війни", який допомагає в пошуку дітей, які постраждали від збройної агресії Росії.