Внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей, - ОВА

Про це повідомив мер Кропивницького і голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.



"Шановні земляки, в результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув навіть весь Кропивницький",- заявив Райкович.



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