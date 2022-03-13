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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей, - ОВА

Внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей, - ОВА

13 березня, 2022 неділя
18:34
війна з Росією

12 березня Росія обстріляла аеродром в Кропивницькому, загинули семеро людей

Про це повідомив мер Кропивницького і голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

"Шановні земляки, в результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув навіть весь Кропивницький",- заявив Райкович.
 

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аеродром
Кропивницький
ракетні удари
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