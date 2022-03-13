Внаслідок ракетного удару по аеродрому Кропивницького загинули семеро людей, - ОВА
12 березня Росія обстріляла аеродром в Кропивницькому, загинули семеро людей
Про це повідомив мер Кропивницького і голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.
"Шановні земляки, в результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув навіть весь Кропивницький",- заявив Райкович.
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