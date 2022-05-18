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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Миколаєва 18 травня сталася пожежа у приватному будинку, щонайменше один постраждалий

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Миколаєва 18 травня сталася пожежа у приватному будинку, щонайменше один постраждалий

18 травня, 2022 середа
09:00
війна з Росією Ракетний обстріл Миколаєва

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву зранку 18 травня, через це сталась пожежа у приватному будинку

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк, пише Суспільне.

"Зранку 18 травня у Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу російськими збройними силами виникла пожежа приватного будинку в Інгульському районі. Відомо щонайменше про одного постраждалого з осколковими пораненнями", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка розповсюдилась на 50 квадратних метрів.

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Миколаїв
ракета
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