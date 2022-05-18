Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк, пише Суспільне.

"Зранку 18 травня у Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу російськими збройними силами виникла пожежа приватного будинку в Інгульському районі. Відомо щонайменше про одного постраждалого з осколковими пораненнями", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка розповсюдилась на 50 квадратних метрів.

У Дніпрі уламки ракети, яку збила ППО, впали на приватне подвір’я: поранено жінку та пошкоджено два будинки.

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