Внаслідок російської ракетної атаки Київщини в Центрі порятунку диких тварин постраждала тигриця
Росія вранці суботи, 11 листопада, атакувала Київщину балістичними ракетами: внаслідок вибухів у Центрі порятунку диких тварин постраждала тигриця
Про це повідомили в Центрі порятунку диких тварин.
"Ранок для Центру був зовсім не добрим. Після ранкових вибухів поруч з нами сильно постраждала Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку, впала і досі не може піднятися", - йдеться у повідомленні.
У Центрі вказали, що застосували тигриці протизапальну і знеболювальну терапію, за її станом стежать. За попередньою інформацією, тварина могла зазнати травми хребта та задніх кінцівок. Наразі очікують рішення ветеринарів щодо подальших дій.
Там зазначили, що решта тварин не постраждали, проте зазнали важкого стресу.
"Персонал Центру, спільно з лікарями, докладав зусиль, щоб забезпечити спокій та безпеку всім тваринам в умовах стресу", - додали в Центрі.
- 11 листопада в Києві прогриміли декілька вибухів. Росіяни випустили в бік Києва балістичні ракети "Іскандер", одну з них сили ППО знищили на підльоті до столиці, ще дві влучили в поле між двома населеними пунктами Київської області.
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