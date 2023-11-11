У Києві пролунали вибухи. Поблизу столиці та в області працювала ППО
Уранці суботи, 11 листопада, у Києві прогриміли декілька вибухів. У Повітряних силах застерегли про ракетну небезпеку у місті та області. Сили ППО спрацювали по балістичних цілях
Про це інформує міський голова столиці Віталій Кличко.
За його словами, сили ППО спрацювали по балістичних цілях на лівому березі столиці.
"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.
Тривога триває. Перебувайте в укриттях", - написав він.
Згодом про роботу ППО повідомили у Київській ОВА.
"В області триває повітряна тривога! У регіоні працювали сили ППО", - йдеться у повідомленні..
Там закликали жителів Київщини перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Згодом Кличко заявив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. За словами мера, у столиці викликів рятувальників наразі не було.
Водночас було кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи.
Приблизно о 08:00 у Повітряних силах ЗСУ попередили киян про ракетну небезпеку. Згодом вона поширилася і на Київську область.
- Ввечері п'ятниці, 10 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Дрони, спрямовані на Київ, знищили українські сили ППО.
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