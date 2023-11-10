РФ запустила "шахеди". ППО працювала неподалік Києва та Харкова. Хронологія подій

Повітряну тривогу оголошували у Києві, на Київщині, Одещині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Офіційно відомо про роботу ППО у Київській та Харківській областях

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