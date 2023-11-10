Окупанти вдарили по Одещині: постраждали 3 людини
Російська окупаційна армія в п'ятницю, 10 листопада, атакувала Одещину: внаслідок двох влучань постраждали троє людей
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі", - поінформував він.
Зазначається, що станом на 21:02 відомо про трьох постраждалих людей. З-під завалів у дачному кооперативі дістали 96-річну жінку. Наразі вона в лікарні, її стан стабільний.
Ще двоє людей, 72 та 73 років, зазнали легких травм, їм надали допомогу на місці.
Ввечері тривогу на Одещині оголошували двічі: з 18:49 до 19:07 (17 хв) та з 19:35 до 19:58 (22 хв).
- Того ж дня окупанти вдарили по Нікополю з дронів. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка та зазнав поранень чоловік.
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