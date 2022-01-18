Внаслідок виверження вулкану Тонга частково опинилася під водою, на одному з островів зруйновані всі будинки
Після виверження підводного вулкану частина тихоокеанської держави Тонга опинилася під водою, а на одному з островів зруйновані всі будинки. Наразі підтверджено трьох загиблих
Про це повідомляє Reuters.
Острівну державу Тонга у південно-західній частині Тихого океану частково затопило внаслідок виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у суботу, 15 січня. Острів з вулканом майже повністю опинився під водою, над рівнем моря залишилися лише невеликі ділянки суші. Наразі острови Тонга вкрив товстий шар попелу.
В офісі прем’єр-міністра країни Сіаосі Совалені повідомили, що на острові Манго, де проживає близько 50 людей, було зруйновано усі будівлі. Також лише два будинки залишилися на Фонойфуа, а острів Номука зазнав значних пошкоджень.
За інформацією чиновників, внаслідок лиха загинули троє людей, серед них є громадянин Великої Британії.
Оскільки зв’язок сильно ускладнений через розрив підводного кабелю, інформація про масштаби руйнувань після виверження поки що надходила переважно з літаків-розвідників. Тривають пошуково-розвідувальні операції. Влада припускає, що може стати відомо про більше смертей.
Вчені стверджують, що окрім руйнувань, виверження може вплинути на коралові рифи, узбережжя та рибальство у регіоні, а також спричинити кислотні дощі.
- Нагадаємо, українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зафіксували хвилі, викликані виверженням вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, яке сталося за 8 тис. кілометрів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.56
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.54
- Актуальне
- Важливе