Вночі Харків обстріляли ракетами із сусіднього Бєлгорода, - Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько першої години ночі вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Зафіксували влучання ракет на території об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі. Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає", - написав голова ОВА.

Він відзначив, що за даними військових, кілька ракет "не захотіли" покидати рідний Бєлгород, і підірвалися на території РФ.

"Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли «за призначенням» немало «подарунків» від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!", - додав Синєгубов.

По області протягом доби росіяни завдавали багаторазових ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Крім того, окупанти протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області зазнали поранень від обстрілів та госпіталізовані 2 людей: 41-річний чоловік та жінка 37 років в Ізюмському районі. Їхній стан - середній. Бої на Харківщині тривають: загарбники продовжують вести розвідку та намагаються атакувати позиції наших захисників. Тримаємося на всіх напрямках!", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому селищі Борова Харківської області російські загарбники обіцяють видавати пенсії за отримання паспорта РФ

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