Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили чотири безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова зазначив, що в ніч на 19 червня наші повітряні сили знищили 4 безпілотники над Дніпропетровською областю - це, ймовірно, 3 "шахеди-136" та 1 "орлан-10".

"Що стосується обстрілів, ніч минула спокійно. Жодної атаки на наші громади не зареєстровано", - додав Лукашук.