Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили чотири безпілотники
За ніч протиповітряна оборона знищила чотири безпілотники в небі над Дніпропетровщиною
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Голова зазначив, що в ніч на 19 червня наші повітряні сили знищили 4 безпілотники над Дніпропетровською областю - це, ймовірно, 3 "шахеди-136" та 1 "орлан-10".
"Що стосується обстрілів, ніч минула спокійно. Жодної атаки на наші громади не зареєстровано", - додав Лукашук.
- У ніч проти понеділка, 19 червня, російське військо атакувало Одесу. Повітряні сили ЗСУ ППО збили 4 ракети типу "калібр".
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