Про це повідомляють Одеська районна військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу у регіоні оголосили о 02:00, після цього в Одесі прогриміли вибухи.

"Увага! Одесити та мешканці Одеського району! Ворог в чергове, підступно вночі, атакує південні регіони України. Наразі працюють Сили протиповітряної оборони. Прохання, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і залишайтеся в укриттях до їх відбою. Вкотре нагадую про заборону проведення фото та відеозйомок роботи ППО!" - після цього наголосив начальник Одеської ВА Юрій Крук.

Повітряні сили ЗСУ спочатку писали про ракету з Чорного моря у напрямку міста, а згодом також підтвердили роботу сил ППО.

"Вибухи над Одесою – робота ППО", - йдеться у повідомленні.

Відбій небезпеки припав на 02:47.