Росіяни атакували Одесу, працювала ППО
У ніч проти понеділка, 19 червня, російське військо атакувало Одесу. По ворожих цілях працювала ППО
Про це повідомляють Одеська районна військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.
Тривогу у регіоні оголосили о 02:00, після цього в Одесі прогриміли вибухи.
"Увага! Одесити та мешканці Одеського району! Ворог в чергове, підступно вночі, атакує південні регіони України. Наразі працюють Сили протиповітряної оборони. Прохання, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і залишайтеся в укриттях до їх відбою. Вкотре нагадую про заборону проведення фото та відеозйомок роботи ППО!" - після цього наголосив начальник Одеської ВА Юрій Крук.
Повітряні сили ЗСУ спочатку писали про ракету з Чорного моря у напрямку міста, а згодом також підтвердили роботу сил ППО.
"Вибухи над Одесою – робота ППО", - йдеться у повідомленні.
Відбій небезпеки припав на 02:47.
- Цієї ночі у місті Херсон також чули вибухи.
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