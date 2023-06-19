У Херсоні повідомляють про вибухи
У понеділок, 19 червня, російські війська вчергове атакують Херсон. У місті чутно вибухи
Про це повідомляє Суспільне.
Інформація про вибухи у Херсоні почала надходити близько 12 години ночі. Натомість у місті не оголошено повітряну тривогу.
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- Нагадаємо, що українські військові протягом 18 червня знищили чотири російські безпілотники на півдні України.
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