На півдні України сили ППО знищили чотири російські безпілотники
Українські військові протягом 18 червня знищили чотири російські безпілотники на півдні України
Про це 18 червня повідомляє ОК "Південь".
"18 червня 2023 року силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири безпілотники", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Херсонській області знищено два ударних БПЛА "Ланцет" і один БПЛА ZALA, а в Миколаївській області - один БПЛА оперативно-тактичного рівня.
- У суботу, 17 червня, у Херсонській області сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники.
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