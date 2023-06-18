На півдні України сили ППО знищили чотири російські безпілотники

Про це 18 червня повідомляє ОК "Південь".

"18 червня 2023 року силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири безпілотники", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Херсонській області знищено два ударних БПЛА "Ланцет" і один БПЛА ZALA, а в Миколаївській області - один БПЛА оперативно-тактичного рівня.