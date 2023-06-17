На Херсонщині сили ППО збили два безпілотники

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Зазначається, що знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА "Ланцет".

"17 червня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА "Ланцет"", - йдеться у повідомлені.