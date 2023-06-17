На Херсонщині сили ППО збили два безпілотники
У суботу, 17 червня, у Херсонській області сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
Зазначається, що знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА "Ланцет".
"17 червня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА "Ланцет"", - йдеться у повідомлені.
- Ввечері суботи, 17 червня, жителі Херсона чули вибухи.
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