Вночі окупанти обстріляли центр Херсона: загинуло літнє подружжя та чоловік, ще одна людина поранена
Вночі 24 грудня російська армія обстріляла центр Херсона, внаслідок чого загинули 87-річний чоловік та його 81-річна дружина, а також людина під завалами. Поранення дістав 54-річний херсонець
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Цієї ночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина", - написав він.
За його словами, на місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.
Також вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець, який після надання допомоги відмовився від госпіталізації.
Крім того, у центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.
Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко опублікував фото наслідків нічних обстрілів Херсона.
Фото: https://t.me/roman_mrochko
Фото: https://t.me/roman_mrochko
- У суботу, 23 грудня, близько 18:00 росіяни завдали масованого удару по житловому сектору Херсона. Внаслідок атаки зазнали поранень п'ятеро людей, виникла пожежа на газових мережах.
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