Вночі окупанти обстріляли центр Херсона: загинуло літнє подружжя та чоловік, ще одна людина поранена

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Цієї ночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина", - написав він.

За його словами, на місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.

Також вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець, який після надання допомоги відмовився від госпіталізації.

Крім того, у центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко опублікував фото наслідків нічних обстрілів Херсона.

Фото: https://t.me/roman_mrochko

Фото: https://t.me/roman_mrochko