Вночі РФ обстріляла Нікополь, Криворізький та Синельниківський райони, поранено щонайменше чотирьох літніх людей

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з обстрілами та постраждалими... Російська армія нанесла удари по трьох районах - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. Нікополь обстріляли з «градів» та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені", - написав Резніченко.

Внаслідок російського обстрілу в місті 2 два будинки зруйновані, майже 50 пошкоджені. Крім того, окупанти пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд і автовокзал.

"Через обстріли сталося п'ять пожеж. Полум'я вогнеборці вже приборкали. Виведена з ладу лінія електропередачи. До 2000 людей без світла. Електрики уже працюють", - додав Резніченко.

У Криворізькому районі загарбники з РСЗВ "Ураган" обстріляв Зеленодольську громаду, проте обійшлося без руйнувань і постраждалих.

По Синельниківському району росіяни вдарили ракетами, зруйнувавши сільгосппідприємство, школу і будинок культури, інформацію щодо загиблих або поранених з'ясовують.

Раніше, 21 серпня, російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі Дніпропетровщини, вбивши людину і поранивши ще шістьох.

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