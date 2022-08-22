English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Вночі РФ обстріляла Нікополь, Криворізький та Синельниківський райони, поранено щонайменше чотирьох літніх людей

Вночі РФ обстріляла Нікополь, Криворізький та Синельниківський райони, поранено щонайменше чотирьох літніх людей

22 серпня, 2022 понедiлок
09:56
війна з Росією Дніпропетровщина

У ніч на 22 серпня росіяни обстріляли Нікопольський, Криворізький та Синельниківсьий райони Дніпропетровщини, поранивши щонайменше чотирьох літніх людей, зруйнувавши і пошкодивши будинки, дитсадок, магазини, аптеки, ринки, суд, автовокзал, сільгосппідприємство, школу, будинок культури, електролінії

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з обстрілами та постраждалими... Російська армія нанесла удари по трьох районах - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. Нікополь обстріляли з «градів» та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені", - написав Резніченко.

Внаслідок російського обстрілу в місті 2 два будинки зруйновані, майже 50 пошкоджені. Крім того, окупанти пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд і автовокзал.

"Через обстріли сталося п'ять пожеж. Полум'я вогнеборці вже приборкали. Виведена з ладу лінія електропередачи. До 2000 людей без світла. Електрики уже працюють", - додав Резніченко.

У Криворізькому районі загарбники з РСЗВ "Ураган" обстріляв Зеленодольську громаду, проте обійшлося без руйнувань і постраждалих.

По Синельниківському району росіяни вдарили ракетами, зруйнувавши сільгосппідприємство, школу і будинок культури, інформацію щодо загиблих або поранених з'ясовують.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Дніпропетровщина
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
21 серпня, 2022 неділя
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
Олександр Усик
21 серпня, 2022 неділя
Усик після перемоги над Джошуа зневажливо висловився про Путіна
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
21 серпня, 2022 неділя
Оприлюднено статистику ударів у бою Усик - Джошуа
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.54
    Купівля 39.54
    Продаж 40.1
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
22 серпня
11:31
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов
АРМА передало майно "4 каналу" нардепа-колаборанта Ковальова у розпорядження Держкіно
11:28
Олексій Данілов
"Це був удар ножем у спину": Данілов пояснив, чому напад РФ з території Білорусі виявився несподіваним
11:16
Ексклюзив
Олексій Арестович
Арестович стане політичним проєктом, у який захочуть вкластися групи впливу, - політконсультант Божко
11:04
Інфографіка
Знищений російський танк
Близько 45,4 тис. військових, 1919 танків, 4230 бронемашин: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни
11:02
Затримання
Збитки на $1,5 млн: екскерівнику держпідприємства, який невдало шантажував російських партнерів, оголосили підозру
10:55
ядерна зброя рф ракета
У МЗС Росії пригрозили НАТО зіткненням ядерних держав з тяжкими наслідками
10:46
Ексклюзив
ЗАЕС
Ядерного вибуху на ЗАЕС не буде, але є багато ризиків, - експертка з атомної енергетики Кошарна
10:27
Олександр Шовковський
"Визнання і слава": футболіст Шовковський показав повідомлення від нібито адміністрації Путіна про заборону в'їзду до РФ
10:26
Колаборанти
Розвідували позиції HIMARS: на Черкащині затримали двох колаборантів
10:21
посли ЄС підписали листівки для українських військових
"Щоб захисники України і Європи посміхнулися": посли ЄС підписали листівки для українських військових
10:20
Ексклюзив
Нові зразки озброєнь проходять випробування на росіянах в Україні, - Згурець
10:12
Ексклюзив
Міни в Чорному морі
21 серпня біля узбережжя Одеси знешкодили дві морські міни, - депутатка районної ради Шульц
09:47
Міністр енергетики Дженніфер М. Ґренголм
"Відмовитись від російського палива": міненерго США анонсувало рекордний видобуток нафти в наступному році
09:44
Руслан Малиновський (ліворуч)
Малиновський забив гол та став найкращим гравцем матчу проти "Мілану"
09:23
ЛНР
Розвідка Британії виявила проблеми, які виникли у РФ через відмову визнавати напад на Україну війною
09:23
Ексклюзив
танк Абрамс
Наступною допомогою Україні можуть вже стати танки "Абрамс", - Згурець
09:13
окупанти танк
"Не здатні перевести тактичні досягнення в оперативні": ISW вважає, що РФ не матиме значного просування в найближчі місяці
08:59
Олексій Середа
Українець Середа у 16 років виграв дорослий ЧЄ зі стрибків у воду
08:45
Фуміо Кісіда
Прем'єр Японії Кісіда захворів на COVID-19
08:31
Ярослава Магучіх
Магучіх принесла Україні історичне золото чемпіонату Європи
08:26
Паспорт рф
"Російським туристам місце хіба що у Пхеньяні та Пекіні": німецький опозиційний ХДС підтримав обмеження віз для росіян
08:16
Микола Княжицький
На Верховинщині діють табори для діток переселенців
07:59
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
Росіяни штурмували Благодатне на Миколаївщині та намагалися наступати на Харківщині і на Донеччині, - Генштаб
07:55
мавпяча віспа
На Кубі зафіксували перший випадок мавпячої віспи
07:24
У Центральному парку Нью-Йорка відбувся забіг у вишиванках
У Нью-Йорку провели благодійний забіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України
06:52
Харків
Били з боку Бєлгорода: серед ночі окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Харкові
06:28
Михайло Подоляк
"Буде ще більше пропозицій": Подоляк пояснив, чому РФ прагнутиме переговорів
05:57
Мелітополь
У Мелітополі окупант домагався неповнолітньої на вулиці, партизани порізали йому горло, - мер
02:34
На фото Каховська ГЕС
ЗСУ скоригували пропускну спроможність Каховського мосту, - ОК "Південь"
02:06
Дмитро Живицький
Ситуація на Сумщині: росіяни обстрілювали громади з мінометів і артилерії. ЗСУ збили безпілотник
01:40
"Війна може бути надовго": Тарас Чмут розповів про ключові потреби для ЗСУ
00:57
Збройні Сили України
"Росія відріже себе від переговорів": Зеленський про показовий "суд" над полоненими українськими захисниками захисниками
00:34
На фото Володимир Зеленський
Зеленський нагородив 8 лауреатів премії "Національна легенда України"
2022, неділя
21 серпня
23:56
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відсвяткували весілля. У мережі з’явилися фото
23:14
Ольга Стефанішина
Україна на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС, - Стефанішина
22:43
Борис Джонсон
Британія, США, Німеччина та Франція заявили про необхідність місії МАГАТЕ на ЗАЕС
22:16
Мелітополь
У різних районах Мелітополя пролунали вибухи, - мер
22:07
Оновлено
Харків
Армія РФ завдала трьох ударів по Харкову
22:03
Росіяни повідомляють про роботу ППО в районі військового аеродрому біля Севастополя
21:57
Ексклюзив
Гуляйполе
Простіше вивезти людей з лінії фронту, чим ремонтувати інфраструктуру до наступного обстрілу, - депутат Запорізької облради
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV