Росіяни вдарили з "ураганів" по Криворізькому району: вбито жінку, поранено 5 дорослих і одну дитину
З "ураганів" російські окупанти вдарили по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу поранено шестеро людей, вбито жінку
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, 21 серпня російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру Криворізького району. За попередньою інформацією загинула жінка й поранено 6 людей, серед них - дитина.
"Російська армія ударила з "ураганів" по Зеленодольській громаді. У Зеленодольськ прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Всі у лікарні. Один з постраждалих тяжкий", - пише Резніченко.
Читайте також: Тільки кожний 20-й російський ракетний удар завданий по військовому об'єкту, решта 19 – влучання у житлові будинки, школи, університети та лікарні.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі повідомив, що є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється.
- Окупанти вночі обстріляли місто Зеленодольськ і села Мар’янське та Велика Костромка, влучили у Зеленодольску ТЕЦ і великий елеватор.
- Олександр Вілкул, голова військової адміністрації Кривого Рогу повідомив про ворожі обстріли в ніч на 12 травня громад Криворізького району забороненими боєприпасами. О 7-й ранку обстріляно Зеленодольську громаду з "ураганів".
- На Дніпропетровщині 8 липня окупанти обстріляли дві громади, пошкодили будинок, влучили в дачний масив і паркову зону.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе