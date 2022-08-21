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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни вдарили з "ураганів" по Криворізькому району: вбито жінку, поранено 5 дорослих і одну дитину
Оновлено

Росіяни вдарили з "ураганів" по Криворізькому району: вбито жінку, поранено 5 дорослих і одну дитину

21 серпня, 2022 неділя
19:44
війна з Росією Обстріл Криворізького району

З "ураганів" російські окупанти вдарили по Зеленодольській територіальній громаді у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу поранено шестеро людей, вбито жінку

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, 21 серпня російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру Криворізького району. За попередньою інформацією загинула жінка й поранено 6 людей, серед них - дитина.

"Російська армія ударила з "ураганів" по Зеленодольській громаді. У Зеленодольськ прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Всі у лікарні. Один з постраждалих тяжкий", - пише Резніченко.

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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграмі повідомив, що є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється.

  • Окупанти вночі обстріляли місто Зеленодольськ і села Мар’янське та Велика Костромка, влучили у Зеленодольску ТЕЦ і великий елеватор.
  • Олександр Вілкул, голова військової адміністрації Кривого Рогу повідомив про ворожі обстріли в ніч на 12 травня громад Криворізького району забороненими боєприпасами. О 7-й ранку обстріляно Зеленодольську громаду з "ураганів".
  • На Дніпропетровщині 8 липня окупанти обстріляли дві громади, пошкодили будинок, влучили в дачний масив і паркову зону.

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Україна
Дніпропетровщина
ракетний удар
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