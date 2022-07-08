Росіяни вгатили по Дніпропетровщині: пошкодили будинок і влучили в дачний масив
На Дніпропетровщині 8 липня окупанти обстріляли дві громади, пошкодили будинок, влучили в дачний масив і паркову зону
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ніч і ранок супроводжували сирени. На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах Апостолівській та Зеленодольській", - наголосив він.
В Апостолівській громаді росіяни обстріляли Новосеменівку. Вибуховою хвилею вибило шибки в одному з будинків.
У Зеленодольську загарабники відкрили вогонь по дачному масиву та парковій зоні. За попередньою інформацією, люди внаслідок обстрілу не постраждали.
В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 8 липня ситуація спокійна.
- 7 липня окупанти відкрили вогонь по населених пунктах Апостолівської громади. Унаслідок обстрілу було пошкоджено приватні садиби та мережу електропередач.
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