Внутрішня боротьба за активи, - політтехнолог Загородній про справу проти Жеваго
Справа проти бізнесмена Констянтина Жеваго є елементом внутрішньої боротьби за його активи на тлі падіння економіки
Про це в ефірі Еспресо заявив політтехнолог Тарас Загородній.
"Пан Жеваго - людина, яка пройшла найбільш прозорий шлях. Великий бізнесмен. Він ніколи не був у Партії Регіонів, навіть коли це було дуже модно і дуже вигідно. Він перебував у партіях, які не дуже були в мейнстрімі. У нього достатньо прозорий бізнес. Він одразу пішов на Лондонську біржу та зробив ІРО", - зазначив він.
За його словами, у нашій країні одиниці бізнесменів, які мають такий прозорий бізнес.
"Я пов'язую це з внутрішньою боротьбою за його активи. Полтавський ГЗК, в першу чергу. До нього цікавість проявляли всі гравці металургійного ринку, давно намагались скупити акції через Лондонську біржу, або рейдернути його відверто. Це ніяка не боротьба з олігархами. Тут більш глибинні інтереси, які пов'язані з тим. що скоротився пиріг, який можна їсти, через падіння економіки, і тому є намагання рейдернути інші бізнеси", - підсумував політтехнолог.
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