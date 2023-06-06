Роман Костенко з передмістя Херсона розказав в етері Еспресо про інтенсивність підтоплення населених пунктів внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

"Вода постійно приходить, населені пункти Херсонщини вище по течії затоплюються. Розуміємо, що на лівому березі катастрофа ще більша, бо він розташований нижче. Нова Каховка практично вся затоплена, там вже десь по пояс води, а може вже й більше", - сказав полковник СБУ.

Нардеп зазначив, що про таку можливу катастрофу дуже часто говорили, але ніхто не думав, що противник зможе це зробити.

"Ми працюємо на цьому напрямку, проводимо розвідку. І останнім часом ми побачили, що окупанти відвели свої війська та техніку попри те, що у них тут було накопано дуже багато загороджень та окопів. Вони почали окупуватися в іншому місці, і у наших бійців були припущення, що російські війська копають другу лінію оборони. А виявилося, що ворог планував підрив заздалегідь, відвівши техніку та зробивши нові напрямки окопів, а потім вже підірвав ГЕС, щоб збільшити масштаби затоплення і, можливо, пошкодити магістраль між лівим і правим берегами. Російським загарбникам не важливі масштаби катастрофи, бо вони бояться за себе", - зауважив Костенко.