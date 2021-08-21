Водії проти пішоходів. У Кам'янському молодики на "Опелі" "зачистили" проїжджу частину від дідусів з клунками
Один з провайдерів міста Кам'янське Дніпропетровської області оприлюднив відео під назвою "Зачистили". Це запис з камер зовнішнього спостереження із застосуванням насильства до двох старших чоловіків
Вони переходили чотири смуги жвавого вуличного руху в невстановленому місті, що викликало обурення трьох молодих осіб з автомобілю Opel, розповідає Еспресо.TV.
Хлопці вискочили з легковика й почали гамселити одного з літніх чоловіків, іншого ж, після того як повалили на землю, стали відтягувати на узбіччя.
Як видно на відео, старші особи переносили щось важке у торбах.
В коментарях під відео, а таких наразі нараховується понад 200, зазначається, що постраждалі нібито є безхатьками.
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