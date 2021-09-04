Водограй на столичній Арсенальній площі знову працює

Про це в суботу, 4 вересня 2021 року, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, розповідає Еспресо.TV.



"Друзі! Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься", - заявив мер української столиці на своєму ТГ-каналі.



1 вересня Кличко відкрив на Арсенальній площі новий фонтан із підсвіткою.

Наступного дня на нього наїхала вантажівка служби доставки питної води, що вивело водограй з ладу.

Також Кличко нагадав, що оновлена Арсенальна площа є пішохідною."Відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору", - наголосив Віталій Кличко.