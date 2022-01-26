Вогнемети, протипіхотні міни та гранатомети: СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва - реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року", - йдеться у повідомленні.



У СБУ зазначають, що минулого 2021 року через застосування російськими окупантами забороненої зброї у Луганській області у селищі Хутір Вільний Сєвєродонецького району загинув чоловік. У власному подвір'ї він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.







Крім того, служба задокументувала факт, що російські найманці використовували проти українських військових на Сході України сучасне російське озброєння. Зокрема СБУ ідентифікувала зразки ручного багаторазового мультикаліберного багатофункціонального гранатомета РПГ-32 "Баркас".



"На Луганщині, співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ. Ці засоби ураження бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна", - йдеться у повідомленні.







Зараз триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності. Зразки російського озброєння залучили до матеріалів кримінального провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання передачі зразків до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності причетних осіб.









Раніше повідомлялося, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї з Росії найманцям "ЛДНР" залежатиме від дотримання Україною Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.