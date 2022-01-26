Вогнемети, протипіхотні міни та гранатомети: СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО
Служба безпеки України викрила нові факти постачання з Російської Федерації зброї та боєприпасів в ОРДЛО, а також вилучила зразки і, зокрема, міни, від яких гинули місцеві жителі
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва - реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року", - йдеться у повідомленні.
У СБУ зазначають, що минулого 2021 року через застосування російськими окупантами забороненої зброї у Луганській області у селищі Хутір Вільний Сєвєродонецького району загинув чоловік. У власному подвір'ї він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.
Крім того, служба задокументувала факт, що російські найманці використовували проти українських військових на Сході України сучасне російське озброєння. Зокрема СБУ ідентифікувала зразки ручного багаторазового мультикаліберного багатофункціонального гранатомета РПГ-32 "Баркас".
"На Луганщині, співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ. Ці засоби ураження бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна", - йдеться у повідомленні.
Зараз триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності. Зразки російського озброєння залучили до матеріалів кримінального провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання передачі зразків до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності причетних осіб.
- Раніше повідомлялося, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї з Росії найманцям "ЛДНР" залежатиме від дотримання Україною Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.
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