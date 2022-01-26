Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Вогнемети, протипіхотні міни та гранатомети: СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО

Вогнемети, протипіхотні міни та гранатомети: СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО

26 січня, 2022 середа
15:41
війна з Росією

Служба безпеки України викрила нові факти постачання з Російської Федерації зброї та боєприпасів в ОРДЛО, а також вилучила зразки і, зокрема, міни, від яких гинули місцеві жителі

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва - реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що минулого 2021 року через застосування російськими окупантами забороненої зброї у Луганській області у селищі Хутір Вільний Сєвєродонецького району загинув чоловік. У власному подвір'ї він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.



Крім того, служба задокументувала факт, що російські найманці використовували проти українських військових на Сході України сучасне російське озброєння. Зокрема СБУ ідентифікувала зразки ручного багаторазового мультикаліберного багатофункціонального гранатомета РПГ-32 "Баркас".

"На Луганщині, співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ. Ці засоби ураження бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна", - йдеться у повідомленні.



Зараз триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності. Зразки російського озброєння залучили до матеріалів кримінального провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання передачі зразків до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності причетних осіб.



  • Раніше повідомлялося, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї з Росії найманцям "ЛДНР" залежатиме від дотримання Україною Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
СБУ
російська агресія
окупанти
ОРДЛО
російська зброя
постачання зброї
Читайте також:
24 січня, 2022 понедiлок
"Британці зіграли з Росією в гру": політолог Магда про викриття планів РФ щодо Мураєва та України
25 січня, 2022 вiвторок
"Дзвінок чи росіянам, чи Макею – це держзрада": Бурба заявив, що українська влада розповіла МЗС Білорусі про спецоперацію вагнерівців
Сергей Соболев
24 січня, 2022 понедiлок
"Потрібна "кістка", з якою Путін вийшов би з гри": нардеп Соболєв припустив, що РФ прагнутиме втілення "формули Штайнмаєра" для деескалації
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.65
    Купівля 28.65
    Продаж 28.96
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 32.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 січня
17:56
Австралія може збільшити експорт газу до Європи на випадок, якщо Росія зменшить поставки
17:49
Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківщини стабільна, - ОДА
17:47
Тисяча гривень
Дзвонять під виглядом працівників банків: українців попередили про злочинну схему з тисячею за вакцинацію
17:42
Дмитро Підручний
Збірна України з біатлону вирушила на Олімпіаду-2022
17:37
ЗСУ
"Агресія РФ проти України триває": жителів Херсонщини просять не розповсюджувати фото техніки ЗСУ
17:36
Венді Шерман
Вашингтон бачить ознаки того, що Москва вдасться до військових дій в Україні до середини лютого, - заступниця держсекретаря США
17:24
Президент Румунії заявив про готовність збільшити присутність військового контингенту НАТО на території країни
17:24
Ексклюзив
Джавелін
"Джавелін" набагато ефективніший проти танку, ніж каска": політексперт про військову допомогу німців Україні
17:10
На Харківщині викрили схему контрабанди до Росії комплектуючих до вогнепальної зброї: організаторці повідомили про підозру
17:10
У Харкові поліцейська на BMV влаштувала потрійну ДТП, є постраждалі
16:59
ООС ЗСУ танк
Україна піднялася на 22 місце в рейтингу найпотужніших армій світу, - Global Firepower
16:58
Ніклас Зюле
У "Баварії" підтвердили безкоштовний відхід футболіста-переможця ЛЧ, який коштує 35 млн євро
16:58
Білий Дім
США планують відправити РФ письмові відповіді щодо "гарантій безпеки" 26 січня, - CNN
16:52
бтр сепар днр
Віталій Портников: Росія хоче озброювати Донбас
16:52
зерно
У 2021 році Україна вчетверте оновила історичний рекорд та експортувала агропродовольства на $27,9 млрд
16:50
Анатолій Шарій
Литва відмовила Шарію у політичному притулку, - юрист Фейгін
16:42
Павло Клімкін
"Подарунок" в день зустрічі радників нормандської четвірки": Клімкін відреагував на прохання "Єдиної Росії" надати "ЛДНР" зброю
16:34
росія флот
Уряд Ірландії закликав РФ скасувати масштабні військово-морські навчання біля узбережжя країни
16:30
Євген Коноплянка
Коноплянка визначився зі своїм майбутнім у "Шахтарі"
16:17
Інтерв’ю
Андрій Демчук
"Якщо ти зійшов на  Говерлу, то тепер можеш їхати у Ріо", - паралімпієць Андрій Демчук
16:16
Ексклюзив
Євген Магда
"Є загроза, що буде три проти одного": у Парижі на Єрмака можуть тиснути ситуацією на кордонах для поступок по Мінську, - політолог Магда
16:14
Єдина Росія
Партія Путіна "Єдина Росія" звернулась до влади з проханням надати "ЛДНР" військову допомогу
16:13
Україна Євросоюз
Представництво ЄС поки не планує вивозити своїх дипломатів з України через загрозу вторгнення РФ, - Маасікас
16:01
РФ солдати
Поблизу кордону з Україною РФ проводить навчання мотострілецької дивізії
15:57
Егілс Левітс
Росія має намір відновити радянську імперію, - президент Латвії про ситуацію біля кордону України
15:49
Ірина Венедіктова
Венедіктова: про завершення слідства щодо замаху на Шефіра говорити передчасно
15:47
в'язниця
Рада ухвалила закон про соцзахист політв’язнів: створять реєстр і виплачуватимуть грошову допомогу
15:39
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер Джошуа прокоментував чутки про відмову від реваншу з Усиком
15:32
Олексій Резніков
Навчання Сил тероборони за участю місцевої влади розпочнуться в лютому, - Резніков
15:20
Німеччина відправить Україні 5 тис. касок, - міністерка оборони ФРН Ламбрехт
15:17
Сергій Лавров
Київ має виконати "Мінські угоди", тоді питання відпадуть, - Лавров про постачання російської зброї "ЛДНР"
15:15
хакер
На офіційний сайт держави Ukraine.ua здійснили кібератаку, наразі роботу ресурсу відновлено, - МЗС
15:13
допінг
Рада прийняла "антидопінговий" закон
15:08
Дубілет
"Монобанк" має намір пред'явити вимоги в сумі $100 млн до Дмитра Дубілета – Марунич
15:07
Данило Гетманцев
Рада може знизити штрафи для ФОПів за порушення при роботі з РРО – Гетманцев
15:02
Сніжана Єгорова
Українська телеведуча Єгорова підтримала Путіна і назвала пропагандистське відео з ним "таблеткою від безумства"
15:01
Артем Мілевський
Мілевський оголосив, що зіграє за збірну України на ЧЄ з міні-футболу
15:01
COVID
У Південній Кореї розробили біодатчик, який протягом 30 хвилин виявляє всі штами COVID-19
14:57
метро
Кличко заявив, що метро буде головним бомбосховищем в Києві у разі вторгнення РФ
14:57
У Львові суд випустив під домашній арешт водія маршрутки, який збив двох монахинь
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV