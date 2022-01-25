Волинська, Донецька, Одеська та Закарпатська області перейшли з "жовтої" зони карантину до "помаранчевої"

Про це повідомляє МОЗ.



У "червоній" зоні перебуває тільки Івано-Франківщина, але до неї можуть увійти Рівненщина, Львівщина та Вінниччина.



До "помаранчевої" зони карантину входять 14 областей: Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька.



"Жовтими" залишаються такі регіони: Київ, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Черкаська області.

Нагадаємо, Івано-Франківська область перейшла з "помаранчевої" до "червоної" зони карантину.

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