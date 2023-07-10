Те, що Україна та Польща почали робити низку політичних заходів повʼязаних із примиренням щодо Волинської трагедії — це величезний крок вперед.

Але ми маємо одну глобальну проблему, яка може перекреслити всі позитивні починання. І ця проблема — відсутність нашої (української) історії Другої світової війни. Поки ми до неї навіть не приступили. Маємо або підшаманені релізи радянських наративів або ж глорифікацію українських повстанців.

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І тут має бути бажання і фінансування держави для цієї історії. Складної історії з багатьма неприємними для нас аспектами. Поки, на жаль, всі бояться навіть говорити про це. Півтора року війни — але страх перемагає.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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