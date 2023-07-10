Волинська трагедія: ми не маємо власної історії, а релізи радянських наративів
Має бути бажання і фінансування держави для написання цієї історії
Те, що Україна та Польща почали робити низку політичних заходів повʼязаних із примиренням щодо Волинської трагедії — це величезний крок вперед.
Але ми маємо одну глобальну проблему, яка може перекреслити всі позитивні починання. І ця проблема — відсутність нашої (української) історії Другої світової війни. Поки ми до неї навіть не приступили. Маємо або підшаманені релізи радянських наративів або ж глорифікацію українських повстанців.
Читайте також: Коли історія корчить гримаси
І тут має бути бажання і фінансування держави для цієї історії. Складної історії з багатьма неприємними для нас аспектами. Поки, на жаль, всі бояться навіть говорити про це. Півтора року війни — але страх перемагає.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе