Володимир Олександрович починає нервувати: Кличко відповів на запитання про президентські амбіції

Про це Кличко розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

Мер Києва зізнався, що боїться спекуляцій навколо теми свого можливого походу в президенти.

"Багато спекуляцій. Ви ставите мені запитання такі, а потім у мене починаються обшуки. Журналісти жартують і починають спекулювати – Володимир Олександрович починає нервувати. А потім правоохоронці приходять і починають розповідати про якусь корупцію", – сказав Кличко.

Водночас він зазначив, що його партія "УДАР" візьме участь у виборах до Верховної Ради.