Володимир Олександрович починає нервувати: Кличко відповів на запитання про президентські амбіції
Міський голова Києва Віталій Кличко відмовився прямо відповідати на запитання, чи збирається він висувати свою кандидатуру на виборах президента України
Про це Кличко розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.
Мер Києва зізнався, що боїться спекуляцій навколо теми свого можливого походу в президенти.
"Багато спекуляцій. Ви ставите мені запитання такі, а потім у мене починаються обшуки. Журналісти жартують і починають спекулювати – Володимир Олександрович починає нервувати. А потім правоохоронці приходять і починають розповідати про якусь корупцію", – сказав Кличко.
Водночас він зазначив, що його партія "УДАР" візьме участь у виборах до Верховної Ради.
- Нагадаємо, 31 серпня Віталій Кличко заявив, що для нього посада президента не є метою перебування у політиці.
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