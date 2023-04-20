Волонтери з Польщі та телеканал Еспресо передали тепловізори на фронт
Сучасні тепловізори, що надають змогу бачити ворога вночі на відстані 1200 метрів - подарунок від колективу польської фірми "Konstrpol sp. z o.o." - телеканал Еспресо передав на передову
На них чекають бійці другого Інтернаціонального Легіону, що захищає Донецький напрямок та наші котики на Бахмутському напрямку (дані не уточнюємо заради безпеки воїнів).
Відтак, маючи тепловізори, наші хлопці зможуть ще ефективніше діяти на випередження, вчасно визначати снайпера, помічати диверсантів, спостерігати за діями орків на їхніх позиціях та найголовніше - вчасно відреагувати на дії ворога задля збереження власного життя!
Дякуємо колективу польської фірми “Konstrpol sp. z o.o.”, що від початку повномасштабної війни допомагає нашим хлопцям з передової та разом з нами наближає Перемогу!
Все буде Україна!
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