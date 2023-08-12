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"Вона потонула". Цього дня пішла на дно російська субмарина "Курськ"

12 серпня, 2023 субота
21:36
Світ Путін: "Вона потонула"

12 серпня 2000 року під час навчань у Баренцевому морі затонув російський атомний підводний човен "Курськ" з усіма 118-а членами екіпажу. Відповідаючи про їхню долю, Путін з посмішкою відповів: "Вона (субмарина - ред.) потонула"

Як показало розслідування, катастрофа сталась через витік торпедного палива, що призвело до вибуху, який зруйнував оболонку корабля і призвів до детонації торпед, вибух котрих остаточно зруйнував корпус підводного човна, нагадує український проєкт "Цей день в історії".

"10 серпня 2000 року "Курськ" вийшов у море в рамках навчань неподалік від Кольського півострова, несучи 24 крилаті ракети та 24 торпеди. Вранці 12 серпня він здійснив умовний пуск ракети і о 9-40 почав підготовку до пострілу двома холостими торпедами по атомному крейсеру "Петро Великий", які мали відбутись з 11-40 до 13-40 за місцевим часом. Об 11-28 на крейсері, а як згодом з'ясувалось і на двох американських підводних човнах, що в цей час перебували у Баренцевому морі, та у норвезькому Інституті сейсмічних досліджень, зафіксували вибух, якому командування навчань не надало належного значення", - йдеться у повідомленні.

Після того як у призначений час навчальні торпедні атаки не відбулись, до місця перебування "Курська" були відправлені вертольоти, які не виявили підводного човна. Коли він двічі не вийшов на зв'язок у заздалегідь визначений час, командування оголосило про аварійну ситуацію з "Курськом" і наступного дня на його пошуки були відправлена група кораблів.

13 серпня 2000 року о 4-51 "Курськ" був виявлений на відстані 175 км від міста Сєвєроморськ на глибині 108 метрів. Рятувальні роботи, які проводились до 20 серпня, виявились безуспішними і лише після залучення норвезького судна Seaway Eagle вдалось відкрити аварійно-рятувальний люк "Курська", через який було піднято на поверхню тіла підводників і секретну документацію.

"Більша частина "Курська" була піднята на поверхню у 2001 році нідерландською компанією Mammoet Transport BV. Як показало його обстеження, експлуатація човна велась із систематичним порушенням регламенту - була відключена апаратура автоматичного магнітофонного запису переговорів, виключена сигналізація аварійного буя, який не міг сплисти через те, що з дня спуску човна на воду з нього не було зняте заводське транспортувальне кріплення, відключена система автоматичного викидання антени, а у герметичних блоках, призначених для зберігання всього необхідного для надзвичайних ситуацій, не виявилось нічого, крім олівців і паперу", - пише "Цей день в історії".

Коли у вересні того ж 2000 року, у перший рік свого президентства, керівник Росії Володимир Путін перебував з державним візитом у Нью-Йорку (США) американський телеведучий Ларрі Кінг запитав у нього на своєму ток-шоу: "Скажіть мені, що сталося із субмариною?".

"Вона потонула", - відповів з посмішкою Путін.

Після трагедії вдови підводників вийшли на пікети, вимагаючи покарати винних у ненаданні допомоги морякам. Російський журналіст Сергій Доренко, що пізніше загине у загадковому ДТП за кермом свого мотоциклу, розповідав тоді, що Путін назвав удів загиблих "повіями за десять доларів".

"Він зателефонував на Перший канал і сказав, що Перший канал найняв повій, які виступили, щоб дискредитувати його. І в тому числі я йому потім доводив, що це були не повії, що це були вдови офіцерів. Це справді вдови офіцерів, я згодом сам їх бачив у Відяєвому, і вони продовжували казати незручні речі, але він одразу зателефонував і сказав: "Ви наймаєте повій спеціально. Дали їм по 10 доларів, щоб спеціально мене дискредитувати", - наводить слова Доренка видання The Insider.

Цими ж словами про "повій за $10", як стверджував адвокат родин загиблих моряків, а потім вимушений політемігрант Борис Кузнєцов, Путін дорікав мільярдеру Борису Березовському, якому тоді був підконтрольний російський "Перший канал".

Володимир Путін
російська армія
цей день в історії
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