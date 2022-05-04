Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах, - Зеленський про масовані ракетні обстріли міст

Про це він заявив у відеозверненні, передає Еспресо.



"Російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет та ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина", - сказав президент.



Зеленський вважає, що такий масштаб сьогоднішніх обстрілів свідчить не про те, що у Росії є якась особлива військова мета.



"Нанести удар по Закарпаттю. Що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах. Але по силах, поки що, спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст або взагалі склад із зерном чи житловий будинок з людьми. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю", - підсумував він.





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