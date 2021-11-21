"Вони не хочуть миру". На Вінниччині стався конфлікт між ПЦУ та Московським патріархатом

Події мали місце в четвер, 18 листопада. Подробиці вінницьким порталом Vezha були оприлюднені ввечері 20 листопада, інформує Еспресо.TV.



Йдеться про церкву, яка вже кілька років зачинена через те, що самі ж представники УПЦ МП “опечатали”. Наразі мешканці громади чекають на рішення Господарського суду міста Вінниці, однак представники УПЦ МП вирішили все одно потрапити до храму.



Історія конфлікту триває ще з 2019 року. Тоді на релігійних зборах 110 парафіян проголосували за приєднання до ПЦУ. Після того, як більшість вірян вирішила бути в ПЦУ, громада подала документи на реєстрацію. І от вже понад 2,5 роки на неї чекають.



Відтоді тривають судові процеси.



"Представники УПЦ МП не хочуть віддавати майно і храм, попри те, що більшість вірян підтримали перехід", - наголошує Vezha.



Проти приєднання до ПЦУ виступили лише 23 людини.



Після переходу громади до ПЦУ, представники УПЦ МП опечатали храм



За словами місцевого священника ПЦУ отця Олександра, який сам перейшов до української церкви після отримання Україною Томосу, віряни пропонували представникам УПЦ МП здійснювати в храмі почергове богослужіння. Однак, їхні опоненти від такого вирішення ситуації відмовились.



"Вони не хочуть миру. Я їм казав, давайте по черзі, бо храм розвалюється. Ні, бо ви "раскольники".



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Парадокс полягає в тому, що два роки тому представники УПЦ МП храм самі ж опечатали. Через два роки нічого не змінилось у документах, і вони тепер вирішили увірватись у храм, який самі ж опечатали, а храм називають "їхнім", - каже священик.



Він додав, що представники УПЦ МП не тільки не показали рішення суду, але навіть звинувачували поліцію, і вона була змушена їх втихомирювати. Зараз в ПЦУ чекають рішення Господарського суду. Сподіваються, що його ухвалять через місяць, до Нового року.



Водночас, на ресурсі УПЦ МП вказується протилежна інформація. Відповідно до публікації, нібито представники поліції разом з прихильниками ПЦУ "влаштували провокацію та не пустили у власний храм віруючих УПЦ".





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