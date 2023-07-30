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"Вони отримали те, що хотіли": у Повітряних силах прокоментували атаку дронів на Москву

30 липня, 2023 неділя
10:51
Війна з Росією Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Попри заяви російської влади про "збиття" усіх повітряних цілей над РФ, атака по Москві уранці 30 липня демонструє, що спокійно на території Росії вже не буде, навіть у глибинці

Про це він заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Хіба вперше таке? У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже "стосується". Вже є певні настрої в Росії - щось прилітає, і гучно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі й сказати, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про російський "спокій в глибинці" вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли", - сказав він.

За словами Ігната, збивати безпілотники завжди не так просто. Тож Росія зараз опинилася у тій ситуації, коли "славнозвісне російське ППО" чомусь не здатне повністю знищувати повітряні цілі.

Вибухи у Москві 30 липня

У ніч проти неділі, 30 липня, у столиці РФ, а також у Підмосков'ї нібито прогриміли вибухи.

Міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що місто атакували безпілотники, які начебто вдалося збити засобами ППО. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті, а жертв та постраждалих немає.

Однак за даними екстрених служб, через атаку безпілотників постраждала одна людина - охоронець вежі "Око-2".

Російське видання ТАСС зазначає, що у будівлі "IQ-квартал", розташованої в діловому центрі "Москва-Сіті", стався вибух. Крім цього, у силових структурах РФ також повідомили, що у Підмосков'ї збили два безпілотники, які, ймовірно, брали участь в атаці на столицю.

У 50-поверховій будівлі "IQ-квартал" було порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. З будівель комплексу "Москва-Сіті" почали евакуювати людей. Також у вежі "Око-2" було вибито скло з першого по четвертий поверхи.

У повітряній зоні Москви та Підмосков'я забороняли польоти. Крім цього, через інцидент закривався столичний аеропорт Внуково на вильоти та прильоти. Пізніше роботу аеропорту було відновлено.

За словами міністерства оборони РФ, під ранок 30 липня було нібито припинено спробу атаки "київського режиму" безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москва.

Там заявляють, що один український БПЛА начебто знищений у повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області. А ще два дрони були "пригнічені засобами радіоелектронної боротьби" й, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Україна
Росія
безпілотник
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