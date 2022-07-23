"Вони таки дісталися до них". У мережі показали знищення складу окупантів в Горлівці

Відео опублікували боєць ЗСУ та громадський активіст Євген Карась та telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.

"Ти гля... Вони таки дісталися до них", - коментує авторка відео.

Жителям вдалось зафільмувати момент вибуху.

"Горлівка, Донеччина. Окупована територія з 2014 року. Точкове влучання. Справжня бавовна", - додають у повідомленні.

Впродовж 22 липня на півдні ЗСУ знищили близько 100 загарбників, уразили два опорні пункти, скупчення військ і техніки та склад боєприпасів.

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