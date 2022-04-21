"Вони захищають нашу землю": футболіст "Динамо" розплакався говорячи про війну в Україні
Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв не стримав сліз, коли виступав на пресконференції після матчу у Румунії проти місцевого "ЧФР Клуж"
Про це повідомляє Уніан.
Футболіст спілкуючись з пресою подякував усім румунам за підтримку та за можливість зіграти цей поєдинок. Олександр зізнався, що було дуже непросто вийти на поле та зіграти, але це єдине, що він міг зробити для країни у такій ситуації – зібрати кошти для біженців та постраждалих.
Наприкінці свого спілкування з журналістами гравцеві збірної України запропонували звернутися до співвітчизників, які захищають Батьківщину від російських окупантів.
"Дуже дякую, низький уклін. Тому що вони захищають нашу землю...", – сказав Караваєв, але через сльози не зміг договорити і розплакався.
Додамо, шо 29-річний Караваєв є уродженцем Херсона. Він зіграв 40 матчів за національну збірну України.
- Раніше футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Караваєв заявив, що російських військових не можна навіть звірами назвати
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