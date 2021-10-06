ВООЗ дозволила використовувати першу вакцину від малярії для дітей
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину проти малярії для дітей
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ВООЗ.
Відзначається, що вакцина проти малярії, яка створена компанією GlaxoSmithKline, пробуджує імунітет дитини боротися з найбільш смертоносним з п'яти патогенів інфекції і найбільш поширеним у Африці.
ВООЗ рекомендувала застосовувати вакцину в країнах Африки та регіонах з високим ступенем передачі інфекції.
"Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина проти малярії для дітей - це прорив у науці, дитячому здоров'ї та боротьбі з малярією", - сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Препарат повинен вводитися за схемою з 4 доз дітям у віці від 5 місяців для зниження ризику захворювання і важкої форми протікання.
Щорічно від малярії гине 500 тис. осіб, майже всі з них в країнах Африки на південь від Сахари - серед них 260 тис. дітей у віці до 5 років.
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