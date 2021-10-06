ВООЗ дозволила використовувати першу вакцину від малярії для дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ВООЗ.

Відзначається, що вакцина проти малярії, яка створена компанією GlaxoSmithKline, пробуджує імунітет дитини боротися з найбільш смертоносним з п'яти патогенів інфекції і найбільш поширеним у Африці.



ВООЗ рекомендувала застосовувати вакцину в країнах Африки та регіонах з високим ступенем передачі інфекції.

"Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина проти малярії для дітей - це прорив у науці, дитячому здоров'ї та боротьбі з малярією", - сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Препарат повинен вводитися за схемою з 4 доз дітям у віці від 5 місяців для зниження ризику захворювання і важкої форми протікання.

Щорічно від малярії гине 500 тис. осіб, майже всі з них в країнах Африки на південь від Сахари - серед них 260 тис. дітей у віці до 5 років.