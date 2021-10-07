ВООЗ офіційно визнала існування постковідного синдрому: перелік симптомів

Про це повідомляж РБК-Україна з посиланням на документ ВООЗ.

Визначення було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів по всьому світу.

"Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARS-COV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання COVID-19", - заявили у організації.



Серед симптомів синдрому:

підвищена втомлюваність;

нестача дихання;

когнітивні розлади.

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За даними ВООЗ, симптоми можуть виникнути після одужання від коронавірусу, або ж під час хвороби.Вони періодично можуть посилюватися, або ж послаблюватись.