ВООЗ офіційно визнала існування постковідного синдрому: перелік симптомів
Всесвітня організація охорони здоров'я дала визначення постковідного синдрому, від якого страждають 20% людей, які перехворіли на COVID-19
Про це повідомляж РБК-Україна з посиланням на документ ВООЗ.
Визначення було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів по всьому світу.
"Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARS-COV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання COVID-19", - заявили у організації.
Серед симптомів синдрому:
- підвищена втомлюваність;
- нестача дихання;
- когнітивні розлади.
Вони періодично можуть посилюватися, або ж послаблюватись.
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