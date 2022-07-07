ВООЗ повідомила про два нові випадки смерті від мавпячої віспи
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про дві нові смерті від мавпячої віспи з моменту опублікування попереднього звіту. Таким чином, всього від захворювання загинули 3 людини
Про це інформує Reuters.
За даними ВООЗ, кількість випадків захворювання зросла на 77% з часу останнього звіту. Крім того, основна частина з них зареєстрована саме в європейському регіоні. Попри це, всі три смерті були зафіксовані в Африці.
Оновлення також показало, що понад 99% випадків захворювання, щодо яких була доступна гендерна інформація, були серед осіб чоловічої статі.
"Хвороба продовжує вражати в першу чергу чоловіків, що мають статеві стосунки з іншими чоловіками, та повідомили про нещодавні статеві зносини з одним або декількома партнерами чоловічої статі. Це свідчить про відсутність ознак про передачу хвороби за межами цих контактів", — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, в травні стало відомо, що мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.4
Купівля 34.4Продаж 35.28
-
EUR
Купівля 35.02Продаж 36.35
- Актуальне
- Важливе