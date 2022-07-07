ВООЗ повідомила про два нові випадки смерті від мавпячої віспи

Про це інформує Reuters.

За даними ВООЗ, кількість випадків захворювання зросла на 77% з часу останнього звіту. Крім того, основна частина з них зареєстрована саме в європейському регіоні. Попри це, всі три смерті були зафіксовані в Африці.

Оновлення також показало, що понад 99% випадків захворювання, щодо яких була доступна гендерна інформація, були серед осіб чоловічої статі.

"Хвороба продовжує вражати в першу чергу чоловіків, що мають статеві стосунки з іншими чоловіками, та повідомили про нещодавні статеві зносини з одним або декількома партнерами чоловічої статі. Це свідчить про відсутність ознак про передачу хвороби за межами цих контактів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb