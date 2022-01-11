ВООЗ просить не використовувати назву "Дельтакрон" на позначення штамів коронавірусу

Про це вона написала у Twitter.



"Дещо пізно, але: будь ласка, давайте не вживати назви на кшталт "Дельтакрон", "Флюрона" або "Флюрон". Ці слова означають комбінацію вірусів/варіантів, а цього не відбувається. Дельтакрон, ймовірно, є забрудненням (зразка, - ред.) під час секвенування", - написала ван Керкхове.



Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please ????



These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection????below. https://t.co/rNuoLwgCzN — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022