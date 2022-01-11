ВООЗ просить не використовувати назву "Дельтакрон" на позначення штамів коронавірусу
Голова експертної групи з протидії COVID-19 при Всесвітній організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове заявила, що "Дельтакрон" - не окремий штам чи комбінація двох варіантів коронавірусу
Про це вона написала у Twitter.
"Дещо пізно, але: будь ласка, давайте не вживати назви на кшталт "Дельтакрон", "Флюрона" або "Флюрон". Ці слова означають комбінацію вірусів/варіантів, а цього не відбувається. Дельтакрон, ймовірно, є забрудненням (зразка, - ред.) під час секвенування", - написала ван Керкхове.
- Нагадаємо, 8 січня на Кіпрі нібито виявили гібрид штамів COVID-19 Дельта та Омікрон, яким захворіло 25 людей.
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