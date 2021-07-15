ВООЗ рекомендувала не вимагати підтвердження COVID-щеплення для міжнародних поїздок
У Комітеті з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я закликали країни не вимагати підтвердження отримання щеплення від коронавірусу для міжнародних поїздок
Про це повідомляє сайт ВООЗ.
Як зазначається, таку рекомендацію надано у зв'язку з обмеженим доступом та несправедливим розподілом вакцин від хвороби COVID-19 у світі.
"Не вимагайте підтвердження щеплення проти COVID-19 для міжнародних поїздок як єдиного способу або умови, що дозволяє їх, з огляду на несправедливий розподіл вакцин проти COVID-19 у світі", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я планують з осені видавати громадянам COVID-сертифікати не лише за допомогою додатку "Дія", а й у медзакладах.
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