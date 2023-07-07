Ворог атакував Дніпропетровщину "шахедами", двоє загиблих. Нічна атака по Україні
У ніч на 7 липня російська армія атакувала Дніпропетровщину "шахедами", унаслідок чого було пошкоджено авто, зайнялися пожежі, двоє людей загинули
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що область атакували "шахедами". Шість з них збили українські захисники з Повітряного командування "Схід".
Уламки одного зі збитих дронів впали на автівку, яка рухалася трасою. Двоє чоловіків, які перебували в машині, загинули.
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
Також унаслідок падіння уламків загорілася трава. Рятувальники ліквідували вогонь.
Крім того, один дрон поцілив приватному підприємству в Криворізькому районі, унаслідок чого зайнялася пожежа. Вона охопила понад 100 кв. км і сягнула 4-метрової висоти. Рятувальники приборкали вогонь. Постраждалих немає.
- Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.
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