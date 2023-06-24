"Ворог дуже боїться цю машину": Залужний похвалив роботу HIMARS

Про це він написав у своєму офіційному телеграм-каналі.

За його словами, українські військові хвалять роботу HIMARS, а також зазначають, що росіяни дуже бояться цю техніку.

"Ця зброя довела свою ефективність на фронті. Наші воїни майстерно та влучно вражають визначені цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника", — йдеться у повідомленні.