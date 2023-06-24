"Ворог дуже боїться цю машину": Залужний похвалив роботу HIMARS
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що через рік використання HIMARS показала свою ефективність на війні в Україні
Про це він написав у своєму офіційному телеграм-каналі.
За його словами, українські військові хвалять роботу HIMARS, а також зазначають, що росіяни дуже бояться цю техніку.
"Ця зброя довела свою ефективність на фронті. Наші воїни майстерно та влучно вражають визначені цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника", — йдеться у повідомленні.
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