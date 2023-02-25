Ворог двічі за добу обстріляв Дніпропетровщину
Два райони Дніпропетровської області вдень, 25 лютого, зазнали ворожих обстрілів
Про це повідомили в telegram-каналі очільника Дніпропетровської обласної ради.
Нікопольський район: під удар з важкої артилерії потрапила Червоногригорівська громада. Внаслідок атаки в одному з тамтешніх сіл було пошкоджено лінію електропередач.
Синельниківський район: окупанти вдарили по околицям села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.
Зазначається також, що в обох випадках ніхто не постраждав.
- 25 лютого стало відомо, що усі підрозділи "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством.
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