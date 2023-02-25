Ворог двічі за добу обстріляв Дніпропетровщину

Про це повідомили в telegram-каналі очільника Дніпропетровської обласної ради.

Нікопольський район: під удар з важкої артилерії потрапила Червоногригорівська громада. Внаслідок атаки в одному з тамтешніх сіл було пошкоджено лінію електропередач.

Синельниківський район: окупанти вдарили по околицям села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.

Зазначається також, що в обох випадках ніхто не постраждав.