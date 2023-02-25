Про це повідомили 25 лютого у зведенні Генштабу.

Зазначається також, що у зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі.

Зокрема повідомляється, що на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян.

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 5 авіаційних ударів

"Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення. Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України", - йдеться у дописі.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстріляно райони населених пунктів Стукалівка, Павлівка, Гиріне і Катеринівка Сумської області, а також Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області. В районах Ветеренарного та Рубіжного окупанти завдали авіаударів.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема, Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині. Біля Гряниківки та Спірного зафіксовано ворожі авіаційні удари.

Бахмутський напрямок: обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема, Авдіївки, Водяного, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

Запорізький напрямок: вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я та Кам’янська Запорізької області; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області.

Херсонський напрямок: від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби", - зазначається у дописі.