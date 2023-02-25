У центрі окупованого Севастополя вивісили український прапор, - Центр нацспротиву
У Криму, в центрі тимчасово окупованого Севастополя, невідомі вивісили синьо-жовтий стяг: це сталося в річницю повномасштабного вторгнення
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС),
24 лютого 2023 року невідомі встановили синьо-жовтий прапор на арці Графської пристані, що в центрі Севастополя на українському півострові Крим.
"В тимчасово окупованому Севастополі продовжується спротив, навіть після 9 років з моменту захоплення міста. Цей сміливий крок знову демонструє, що росіяни лише тимчасові намісники в наших містах й лишаються ворогом на цих землях, а не господарями", - ствердили в ЦНС.
- Нагадаємо, з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну білоруські партизани встановили синьо-жовтий прапор над військовим містечком у Мінську.
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