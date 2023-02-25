У центрі окупованого Севастополя вивісили український прапор, - Центр нацспротиву

Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС),

24 лютого 2023 року невідомі встановили синьо-жовтий прапор на арці Графської пристані, що в центрі Севастополя на українському півострові Крим.

"В тимчасово окупованому Севастополі продовжується спротив, навіть після 9 років з моменту захоплення міста. Цей сміливий крок знову демонструє, що росіяни лише тимчасові намісники в наших містах й лишаються ворогом на цих землях, а не господарями", - ствердили в ЦНС.