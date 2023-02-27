Ворог гатив по Нікопольщині: понівечені будинки, газогони та лінія електропередач
Уночі 27 лютого російські війська обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області. Унаслідок цього понівечені будинки, газогони та лінія електропередач
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Рашисти двічі обстріляли Нiкопольський район. Зокрема пiд вогнем важкої артилерiї були місто Нiкополь та Мирiвська громада.
Повідомляється, що серед мирних жителів ніхто не постраждав.
Унаслідок обстрілів понівечено вісім домівок, господарська споруда, автомобіль, газогони та лiнiя електропередач.
Наслідки атак уточнюють.
"Ці фото - людські сльози та біль. Настане час, коли вони стануть одним із доказів у справі проти російських терористів. Ми всі наближаємо цей час!" - написав Лисак.
- Уночі 26 лютого РФ 17 разів атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині, під атакою опинилися будинки, коледж, газопровід, підприємство та лінії електропередачі.
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