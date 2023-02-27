Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Рашисти двічі обстріляли Нiкопольський район. Зокрема пiд вогнем важкої артилерiї були місто Нiкополь та Мирiвська громада.

Повідомляється, що серед мирних жителів ніхто не постраждав.

Унаслідок обстрілів понівечено вісім домівок, господарська споруда, автомобіль, газогони та лiнiя електропередач.

Наслідки атак уточнюють.

"Ці фото - людські сльози та біль. Настане час, коли вони стануть одним із доказів у справі проти російських терористів. Ми всі наближаємо цей час!" - написав Лисак.