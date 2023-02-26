За ніч РФ 17 разів обстріляла Нікопольщину: пошкоджено будинки, газопровід та лінії електропередачі
Уночі РФ 17 разів атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині, під атакою опинилися будинки, коледж, газопровід, підприємство та лінії електропередачі
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У ніч на 26 лютого росіяни 17 разів обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади, повідомляється, що люди не постраждали.
"У Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах, вогонь рятувальники вже приборкали. А ще у місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередачі. У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель", - ствердив Сергій Лисак.
- Нагадаємо, ранком Генштаб повідомив, що за добу 25 лютого окупанти завдали по Україні 14 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.
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