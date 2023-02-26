Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У ніч на 26 лютого росіяни 17 разів обстрілювали Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади, повідомляється, що люди не постраждали.

"У Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах, вогонь рятувальники вже приборкали. А ще у місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередачі. У Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель", - ствердив Сергій Лисак.