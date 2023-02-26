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Генштаб: РФ нарощує оборону в Криму, а ЗСУ відбили 71 атаку противника на 5 напрямках

26 лютого, 2023 неділя
06:51
війна з Росією ЗСУ

Росіяни нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, а Сили оборони відбили 71 ворожу атаку на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на фейсбуці.

ЗСУ відбили 71 ворожу атаку на 5 напрямках та збили 3 БПЛА

Російська федерація зосереджена на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Тож 25 лютого наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також ЗСУ збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще 2 важливих ворожих цілі.

За добу росіяни завдали по Україні 14 ракетних та 19 авіаційних ударів

Зазначається, що росіяни постійно ведуть повітряну розвідку для коригування вогню, також загроза завдання подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

25 лютого окупанти завдали 14 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди. 

Загарбники посилюють оборону тимчасово окупованих територій через побоювання контрнаступу ЗСУ

Так, у тимчасово окупованому Криму росіяни будують фортифікаційні споруди: вони привезли 150 російських військовослужбовців-строковиків із Челябінської області для виконання інженерних робіт.

А на Донеччині, в Горлівці, "міський прокурор" склав повноваження та готується до евакуації на територію Російської Федерації.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Попівка, Стукалівка, Павлівка і Гиріне на Сумщині, а також Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Провів без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 22 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. Противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар – успіху не мав. Вогневого впливу зазнали, зокрема, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Нетайлове, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Зокрема, від ворожого вогню постраждали Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис на Херсонщині, а також Матросівка Миколаївської області.

  • Нагадаємо, у Криму, в центрі тимчасово окупованого Севастополя, невідомі вивісили синьо-жовтий стяг: це сталося в річницю повномасштабного вторгнення.
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