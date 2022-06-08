Ворог із мінометів обстріляв Шостинський район Сумщини

Про це у телеграм повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам. А після 15:00 був прильот з міномету по Краснопільщині.

Майже о 23:00 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району.

В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.

Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ. А вночі на 7 червня обстріляли з артилерії Середину-Буда на Сумщині. Пошкоджено щонайменше 6 будинків.

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