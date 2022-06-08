Ворог із мінометів обстріляв Шостинський район Сумщини
Російські окупаційні війська ввечері 7 червня обстріляли зі своєї території Шостинський район Сумщини
Про це у телеграм повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Так, близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам. А після 15:00 був прильот з міномету по Краснопільщині.
Майже о 23:00 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району.
В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.
- Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ. А вночі на 7 червня обстріляли з артилерії Середину-Буда на Сумщині. Пошкоджено щонайменше 6 будинків.
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